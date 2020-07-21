شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد ببساطة" يقدم فرصة للخريجين للحصول على قرض من البنك الزراعى بـ3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" فرصة لملايين من الشباب الخريجين سنويًا فى الحصول على قرض لمشروعك الخاص فى الزراعة بشرط استخدام أساليب الرى الحديثة، حيث تهتم الدولة بالمشروعات الخاصة بالزراعة والصناعة من خلال التصنيع الغذائى والتصنيع الزراعى وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى المصرى ووزارة الزراعة والمحافظات على مدار الفترة المقبلة.

وقال يعقوب إن البنك الزراعى الذى يصل عدد فروعه إلى 1210 فروع على مستوى الجمهورية فى كل المدن والمراكز سيقدم قروض للشباب ويتم الموافقة على القرض منذ بداية تقديمه فى 3 أيام على أن يمول القرض مشروعات زراعية لأنظمة الرى الحديثة بالرش أو التنقيط ويختلف عن أساليب الرى الحالية بالغمر، حيث إن الأساليب الحديثة توفر فى استهلاك مياه النيل، وترفع من إنتاجية الفدان من 20 إلى 30 %.

وتابع أن التقدم للحصول على القرض يتم من خلال أقرب فرع للبنك الزراعى المصرى ويتم الموافقة عليه فى 3 أيام كما أن هناك المزيد من التسهيلات فى طرق السداد، وسيتم التركيز لمشروعات التصنيع الزراعى على المحافظات التى تتمتع بمساحات زراعية كبيرة ويتم الرش فيها بالرش والتنقيط وهى أساليب الرى الحديثة بديلاً عن الرى بالغمر، وأكد على أن هذه المشروعات يستفيد منها الشباب من الخريجين وعددهم 700 ألف شاب خاصة أن وزارة الزراعة ستساعد أصحاب المشروعات فى الترويج والتسويق للإنتاج الخاص بالأرض الزراعية .