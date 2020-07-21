شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 4 جنيهات للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 816 جنيها لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى مصر ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21وهو الأكثر مبيعا فى مصر 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات لكل جرام، وهو سيناريو متوقع منذ مطلع 2020 إذ سجل الذهب على المستوى المحلى والعالمى ارتفاع بلغت نسبته 15% تقريبا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 700 جنيه للجرام

عيار 21 : 816 جنيها

عيار 24 : 932.50 جنيه

الجنيه الذهب : 6520 جنيها

السعر العالمى : 1841 دولار

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وقفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم، إلى أعلى مستوياتها فى حوالى 9 أعوام، فى حين سجلت الفضة أعلى مستوى فى 4 سنوات، بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأدى الارتفاع الكبير فى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، ونمو الآمال فى مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسى كورب للخدمات المالية ”التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذى يقود المعنويات للارتفاع حاليا“.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا فى مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التى نال منها فيروس كورونا بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.

وفى الولايات المتحدة أيضا، أعلن النواب الجمهوريون فى الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية. وبجانب التحفيز، فإن تنامى الآمال فى لقاحات لكوفيد-19 يعزز الأصول عالية المخاطر مما يحد من تقدم الذهب.