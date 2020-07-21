شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم نتائج أعمال إيجابية وآمال تحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات من بينها آي.بي.إم وكوكاكولا، وبدعم من آمال فى تحفيز محلى لتعزيز اقتصاد يئن تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 152.27 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 26833.14 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.68 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 3268.52 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.79 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى ارتفاع قياسى عند 10837.88 نقطة.