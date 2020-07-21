البنك الزراعى: قانون البنك المركزى الجديد نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بمناسبة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أن هذا الإنجاز يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري وتحقيقاً للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى ومعالى المحافظ طارق عامر لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.
وأضاف فاروق أنه سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية.
وأشار فاروق إلى أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.
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