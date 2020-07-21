شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى 9 سنوات وتراجع الدولار والفضة تتخطى حاجز 20 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة أثناء التعاملات، اليوم، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا، كوفيد -19.

وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2016.

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.15% عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن يكون أعلى من مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1841.01 دولار.

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وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47% أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو 2016.