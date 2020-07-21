شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تضع تصنيفا ممتازا AAA لبنك التنمية الأفريقى مع نظرة مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك التنمية الأفريقي AfDB أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وضعت له تقييما ائتمانيا ممتازا " AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكر البنك، في بيان نشر اليوم الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني، أن التصنيف AAA للبنك الأفريقي يعززه الدعم غير العادي الذي يتلقاه من حملة أسهمه، والذي قدرته فيتش عند "AAA". وصنفت الوكالة سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك عند "متحفظة" و"ممتازة".



وقدرت وكالة فيتش ملف سيولة البنك عند "AAA"، مما عكس تخفيفا ممتازا للصدمات عن السيولة وجودة للأصول السائلة. وتوقعت الوكالة زيادة بنسبة 125% في رأس المال المكتتب به اعتبارا من 2021، وأن جميع حملة الأسهم غير الإقليميين سيقومون بضخ بأول مدفوعاتهم قبل أكتوبر 2021، استنادا إلى الخطة السابعة لزيادة رأس مال البنك التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر 2019.



وكانت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قد أعلنت في أبريل الماضي توفير 10 مليارات دولار تسهيلات ائتمانية، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص للدول الأعضاء في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوڤيد-19".

Advertisements



وقال الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك تعليقا على هذا النمو "نحن سعداء بتأكيد تصنيف البنك عند "AAA" مع نظرة مستقرة من جانب وكالة فيتش للتصنيف، على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها جائحة كوفيد 19". وسنواصل التركيز على السياسات المتبعة من أجل دعم الدول الأعضاء، وبخاصة خلال وبعد فترة جائحة )كوفيد 19(، مع تأكيد الحفاظ على النسب التحوطية، وأدوات تخفيف الصدمات الكافية".



وتابع أديسينا بقوله "إن البنك سيواصل انتهاج إدارة المخاطر القوية. نحن على ثقة من أن اقتصادات الدول الإفريقية ستتعافى فيما تنحسر الجائحة، وتعود إفريقيا إلى مسار النمو الإيجابي للناتج القومي الإجمالي".



وقال سوازي تشابالالا نائب رئيس البنك للتمويل وكبير موظفي الشئون المالية "سنستمر في الاهتمام بالدعم القوي لحملة أسهم البنك، من أجل السماح له بالاستمرار في القيام بدوره القيادي لمساندة التنمية في القارة الإفريقية". وجاء التقييم AAA من قبل وكالة فيتش تأكيدا لتقييم سابق بنفس التقدير مع نظرة مستقرة من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الدولي.