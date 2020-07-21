شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن إلغاء 6% من وظائفها عالميا نتيجة تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "لينكد إن" للتواصل المهني إلغاء 960 وظيفة تابعة لها نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يمثل حوالي 6% من وظائفها عالمياً .
وقال المدير التنفيذي للشركة "ريان روزلانسكي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها "غير محصنة ضد آثار الوباء العالمي"، مضيفاً أن الشركة تضررت بسبب انتشار جائحة الكورونا .
كما أوضح روزلانسكي أن هذا التخفيض الذي يبلغ 6% من القوى العاملة للشركة "هو التخفيض الوحيد الذي نخطط له" ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على مبيعات "لينكد إن" عالمياً.
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