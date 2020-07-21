شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية أنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم ‎الخميس المقبل الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. Advertisements وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، ‎فقد تقرر تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس23 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 26 يوليو 2020.

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