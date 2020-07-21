شكرا لقرائتكم خبر عن هايد بارك للتنمية تطلق 777 خطة سداد غير مسبوقة على مكاتبها الإدارية بـBusiness District والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدفعة الأولى فقط 7% وخطة سداد تمتد ل 7 سنوات بأقساط متساوية و7% عند الاستلام

" Business District "يتمتع بموقع متميز فى قلب القاهرة الجديدة مباشرةّ على شارع التسعين

فى إطار اهتمامها بتطوير مشروعات إدارية مميزة وذات جودة غير مسبوقة بعد تحقيقها طفرة فى مجال المشروعات السكنية، أعلنت شركة "هايد بارك للتنمية"، عن إطلاقها مكاتب إدارية جديدة فى مشروعها الرائد " Business District الذى يقدم مكاتب إدارية متنوعة المساحات ذات تصميمات منفردة.

وأعلنت هايد بارك للتنمية عن تقديم خطة سداد غير مسبوقة تحت مسمى 777، تتيح للعميل وحدات إدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ7 سنوات على اقساط متساوية، و7% عند الاستلام.

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وتسهل هذه الخطة غير المسبوقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع من خلال الحصول على مكاتب فى المنطقة الإدارية " Business District " والتى تتراوح مساحتها من 50 إلى 11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مرنة تلبى كافة القطاعات التى تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة. كما توفر الشركة أيضا امكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، على أن يبدأ تسليم الوحدات الإدارية فى 2022.

تتميز "" Business District " بموقع استراتيجى حيث يعتبر نقطة التقاء كلا من شارع التسعين بالدائرى الاوسطى والعاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل مستقبل الأعمال فى مصر، كما تقع " Business District على مقربة من منطقة Hyde Out التى تقدم خدمات كثيرة وعدد من المنافذ الترفيهية فى مجال الضيافة الرائدة، حيث تنفذ جميع أعمال المقاولات من جانب شركة حسن علام للمقاولات وهو ما يعكس رؤية الشركة التى تقوم على مفهوم التكامل على مستوى المشروع بأكمله.

تم تصميم المبانى بحيث تتميز بالفرادة والحداثة فيما يخص المساحات والاستخدام، ليتم تقديم 3 أنواع للأبنية لضمان أفضل اطلالة على شارع التسعين الرئيسى وإتاحة مساحات حرة للأنشطة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى مركز الاجتماعات.

علاوة على ذلك، تعد إمكانية الوصول لجميع مراحل المشروع والترابط بينها من السمات الرئيسة له ليتم تخصيص مدخلين رئيسيين على شارع التسعين، كما يتمتع المشروع بموقف سيارات تحت سطح الارض على كامل مسطح المشروع، مما يجعله أحد أكبر مواقف السيارات المخصص لمنطقة إدارية.

تم تصميم البنية التحتية للمشروع بشكل مبتكر لدعم خدمات الاتصالات بداية من الخطوط الأرضية وكابلات ألياف الإنترنت إلى نظام الاتصالات الثلاثى الذى يتيح استخدام خدمات الصوت والفيديو والبيانات من منفذ واحد.

كما تهتم "هايد بارك للتنمية" بتوفير جميع سبل الأمن لسلامة الشركات على مدار الساعة حيث تم تركيب كاميرات المراقبة التلفزيونية، بالإضافة إلى نظم الحماية من الحرائق وهى جميعها نظم خدمية يتم الإشراف عليه من قبل إدارة محكمة.