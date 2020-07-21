شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه الفسطاط تحصل على شهادة الجودة TSM العالمية فى الإدارة والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، انه فى اطار توجيهات القيادة العليا ومن منطلق الحرص على تقديم أفضل خدمات لانتاج مياه الشرب بجميع ارجاء محافظة القاهرة فقد حصلت محطة مياه الفسطاط امس على شهادة TSM العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب بعد مراجعات عديدة من قبل الجهة المانحة للشهادة ، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة والتى تم حصولها على شهادة TSM وذلك سعياً لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة فى إنتاج مياه الشرب.

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وجدير بالذكر أن تأهيل محطة مياه الفسطاط للحصول على شهادة TSM جاء ضمن الإجراءات الفنية التى تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التوسعات تمت على عدة مراحل حيث ان الطاقة التصميمية للمحطة كانت 1100000م مكعب /يوم بينما اصبحت الطاقة الفعلية الحالية تصل إلى 1150000م مكعب/يوم وقد تم تنفيذ المراحل الأخير للتوسعات لتشمل احلال وتجديد شامل للمرشحات والمروقات بالمحطة بالاضافة لاحلال وتجديد عدد 5 طلمبات مياه عكرة ضخمة وكذلك احلال وتجديد جميع بلوف الصرف بالمروقات لضمان تقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة لاقل معدلات ممكنة ، كما شملت أعمال تأهيل المحطة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل بجميع اجزاء المحطة وبجميع اقسامها لضمان بيئة عمل آمنة مائة بالمائة.