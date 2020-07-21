شكرا لقرائتكم خبر عن إيدج الإماراتية تشترى حصة لوكهيد فى شركة لصيانة المعدات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة إيدج الدفاعية الإماراتية التابعة للدولة، اليوم الثلاثاء، إنها بصدد الاستحواذ بالكامل على شركة إصلاح وصيانة المعدات العسكرية الإماراتية أمروك من خلال شراء حصة نسبتها 40 بالمئة تملكها شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت المجموعة ومقرها أبوظبى، فى بيان أنها دخلت فى اتفاق مشروط على شراء الحصة من لوكهيد مارتن ووحدة سيكورسكى التابعة لها.

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ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.