شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية قوية ليتجه نحو هدفنا المنتظر عند 1870.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أننا نرجّح استمرار الموجة الصاعدة على المدى الأطول، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1795.00.

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