شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1500 ويخترقه ليتجه نحو الهدف الثاني المتوقع عند 1.1500، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.1420 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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