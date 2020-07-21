شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع أعلى 44 دولاراً في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية، وتلقى الخام دعماً من التفاؤل السائد في الأسواق بشأن قرب تطوير لقاح فعال للوقاية من فيروس "كورونا".



كانت جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" قد أعلنتا أن المرحلة النهائية من اللقاح الواعد والخاص بهما قد أظهرت نتائج إيجابية مما استدعى إشادة منظمة الصحة العالمية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.1 نقطة.

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ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية في وقت لاحق اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 41.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 2.3% إلى 44.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.1 دولار.