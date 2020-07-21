شكرا لقرائتكم خبر 31 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة المضافة عن الربعين الأول والثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن مارس الماضي والربع الأول من هذا العام للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليو الحالي.

وحثت «الزكاة والدخل» المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_Care)، أو البريد الالكتروني (infogazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.