قبول بطاقات JCB البنكية من خلال «مدى»

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وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB ، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على هذه البطاقات عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه يمكن لحاملي هذه البطاقات الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وغيرها.
وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاسا لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز وجودها في السوق السعودي.
وفي هذا الإطار قال رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو «ندرك تماما المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قبل محبي السفر، ولا سيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030 التي تمثل زواية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية».
وأضاف كانيكو «في هذا الجانب أود أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجاتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات JCB».
من جهته قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف «تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB ، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف نفسه الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الورقي».
JCB Co
- هي شركة بطاقات ائتمان مقرها طوكيو باليابان.
- لديها تحالفات استراتيجية مع شبكة ديسكوفر في الولايات المتحدة ويونيون باي في الصين وأمريكان إكسبريس في كندا ورو باي في الهند.
- تأسست في 1961 كمكتب ائتمان ياباني، وأسست نفسها في سوق البطاقات الائتمانية اليابانية عندما اشترت مكتب أوساكا للائتمان في عام 1968.
- منذ عام 1981 وسعت جي سي بي أعمالها في الخارج، حيث يتم إصدار بطاقات جي سي بي في 20 دولة.
- يوجد 69 مليونا من حاملي بطاقات JCB في جميع أنحاء العالم استخدموا بطاقاتهم للشراء بأكثر من 62 مليار دولار من السلع والخدمات سنويا في 190 دولة حول العالم.
- تدير جي سي بي شبكة من صالات العضوية تستهدف المسافرين من شرق آسيا في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
- جميع العمليات الدولية تتم من خلال شركتها التابعة JCB International Credit Card Co.، Ltd المملوكة بنسبة 100%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.