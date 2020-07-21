شكرا لقرائتكم خبر قبول بطاقات JCB البنكية من خلال «مدى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المدفوعات السعودية اتفاقية شراكة مع شركة JCB ، بهدف تمكين قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، وذلك كجزء من جهود مؤسسة النقد العربي السعوي «ساما» في فتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية في دخول السوق المحلي من أجل دعم استراتيجية المؤسسة في إثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثه، بما يسهم في تقليل النقد المتداول، علاوة على رفع مستوى المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى اتساقه مع أهداف رؤية 2030 في خدمة زائري المملكة لغرض السياحة الدينية أو الترفيهية وتوفير مختلف خيارات الدفع لهم.

وستسهم هذه الشراكة في تمكين شبكة مدى من قبول المدفوعات التي تتم عبر بطاقات JCB ، حيث يمكن للبنوك السعودية التعرف على هذه البطاقات عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه يمكن لحاملي هذه البطاقات الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وغيرها.

وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تأتي هذه الخطوة انعكاسا لالتزام الشركة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، إضافة إلى حرصها في تعزيز وجودها في السوق السعودي.

وفي هذا الإطار قال رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو «ندرك تماما المكانة التي تمثلها المملكة كأكبر سوق لنا في المنطقة، حيث باتت تحظى المملكة باهتمام واسع من قبل محبي السفر، ولا سيما حاملي البطاقات من شركتنا، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030 التي تمثل زواية مشتركة لتعزيز العلاقات والشراكة الوثيقة بين اليابان والسعودية».

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وأضاف كانيكو «في هذا الجانب أود أن أنتهز هذه الفرصة الثمينة في التعبير عن مدى سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع المدفوعات السعودية، حيث يأتي هذا بجانب جهودنا في تعزيز شراكتنا مع البنوك السعودية، التي سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية التي ستلبي احتياجاتنا المشتركة، وتحقيق تطلعات عملائنا من حاملي بطاقات JCB».

من جهته قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف «تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات الرقمية في المملكة، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات لدى عملاء البطاقات المصرفية، وهو الأمر الذي تجسده شراكتنا مع JCB ، حيث تتيح هذه الشراكة تمكين شبكة مدى من قبول بطاقات JCB عند عمليات الشراء التي تتم عبر نقاط البيع، وهو الهدف نفسه الذي نسعى إليه في سبيل تحويل مجتمعنا إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الورقي».

JCB Co