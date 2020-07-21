لأول مرة في تاريخه.. الذهب يرتفع ويسجل رقمًا قياسيًا جديد





سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21، 816 جنيها للجرام لأول مرة فى تاريخ المعدن النفيس فى مصر، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، وذلك على خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم 8 جنيهات لكل جرام، وهو سيناريو متوقع منذ مطلع 2020 إذ سجل الذهب على المستوى المحلى والعالمى ارتفاع بلغت نسبته 15% تقريبا.



أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 700 جنيه للجرام

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عيار 21 : 816 جنيها

عيار 24 : 932.50 جنيه

الجنيه الذهب : 6520 جنيها

السعر العالمى : 1841 دولار

وقفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم، إلى أعلى مستوياتها فى حوالى 9 أعوام، فى حين سجلت الذهب أعلى مستوى فى 4 سنوات، بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأدى الارتفاع الكبير فى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، ونمو الآمال فى مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.