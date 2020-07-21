شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم بيانات دون التوقعات لمبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود دون التوقعات لمؤشر مبيعات التجزئة في البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة الكندي سجل ارتفاعا بنسبة 18.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 20.2% مقارنة بهبوط نسبته 25% في مايو/أيار.



وباستثناء الطاقة والغذاء وبعض السلع الأكثر تذبذبا، سجل مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية في كندا بنسبة 10.6% دون توقعات بارتفاع نسبته 11.9% من انخفاض بنسبة20.7% في مايو/أيار.

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ويتعافى الاقتصاد الكندي بشكل تدريجي من تداعيات فيروس "كورونا" وهذا ما ظهر بوضوح في بيانات اقتصادية من بينها مبيعات التجزئة.



مع ذلك، يخشى مراقبون من تعرض كندا وغيرها من الدول لموجة ثانية من الفيروس التاجي الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد مرة أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7436، وسجل أعلى سعر عند 0.7446 في حين سجل أقل سعر عند 0.7385.