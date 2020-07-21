شكرا لقرائتكم خبر عن "الصمعاني" تنتهي من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية خلال يونيو الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بلغ 3720 ريال، بمتوسط سعر بيع للسهم بلغ 74.4 ريال.

Advertisements

وبحسب البيان، تبدأ الشركة، غداً الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين.