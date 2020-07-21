شكرا لقرائتكم خبر عن "الصمعاني" تنتهي من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية خلال يونيو الماضي.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بلغ 3720 ريال، بمتوسط سعر بيع للسهم بلغ 74.4 ريال.
وبحسب البيان، تبدأ الشركة، غداً الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.
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