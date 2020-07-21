شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حجم المبيعات يُضاعف أرباح أسلاك خلال الربع الأول عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الثانوية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 103.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى إرتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح. وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية وإنخفاض الإيرادت الإخرى وإرتفاع مصروف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 194.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 144.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 27.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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