سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 سنتا ليبلغ 42.99 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا ليبلغ 42.99 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 43.15 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 14 سنتا لتسجل عند التسوية 43.28 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 40.81 دولار للبرميل.