شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مع متابعة المستثمرين لصدور نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني.



وبعد تحقيق "آي بي إم" مكاسب فصلية في بياناتها المعلنة أمس، ساد التفاؤل في الأوساط التكنولوجية بشأن أداء الشركات الخاصة بالبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.



وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت إلى اتفاق بتدشين صندوق بأصول قيمتها 750 مليار يورو في شكل منح وقروض لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور نتائج أعمال "مايكروسوفت" و"تسلا" و"تويتر" وسط توقعات باستفادة هذه الشركات من أزمة "كورونا".



وتتواصل الجهود على صعيد تطوير لقاح مضاد لـ"كورونا" مع توقعات بطرح لقاح جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" في سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت "داو جونز" بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 26901 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3264 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إ‘لى 10744 نقطة.