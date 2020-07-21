شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز بأكثر من 4% معززاً مكاسبه أعلى حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وعزز مكاسبه في ظل الطلب القوي على المعادن الصناعية والنفيسة بالتزامن مع التفاؤل بشأن قرب تطوير لقاح لفيروس "كورونا".



كانت شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" قد أعلنتا أمس أن نتائج التجارب النهائية للقاحهما الواعد المضاد لـ"كورونا" جيدة جدا وأسفرت عن وجود أجسام مضادة داخل أجساد من حقنوا بها يمكنها حمايتهم من المرض.

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وأشادت منظمة الصحة العالمية بلقاح "أوكسفورد" و"أسترازينيكا" والنتائج التي تم الكشف عنها، لكنها حذرت في نفس الوقت من أن هذه النتائج لا تزال أولية وتحتاج للمزيد من الفحص والدراسات والأبحاث.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.9 نقطة وأقل مستوى عند 95.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.8% إلى 2211.5 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 2218 دولارا وأقل سعر عند 2092.3 دولار.