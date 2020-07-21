شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية من الأدوات والأجهزة الكهربائية غير خالصة الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود من ضبط وتحرير محضر تهريب لكمية من الأدوات والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية .

فبناء على معلومات سرية واردة من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بضبط السيارة رقم ك م ه 2498 نيسان قيادة المدعو أ ح ا بمنطقة الجرابعة خلف الحراسات وتمت المعاينة والجرد للسيارة بلجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية ومحمد أحمد مأمور الجمرك وعبده السخري مدير ادارة

وعبده عبدالله أمين المخزن فتبين وجود 235 ماكينة تنعيم حريمي 1990 مكواة شعر متنوعة 104 سيشوار 6 مكنسة كهربائية 574 ماكينة حلاقة متنوعة 48 كبه كهربائية 24 مكواة للملابس 1039 جهاز مساج متنوع 140 جهاز كمبروسر هواء للسيارات 170 زوج كوتشي اطفال 550 قطعة ملابس اطفال بإجمالي 4880 قطعة بالسيارة .

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وبلغت قيمة المضبوطات 296 ألف و 435 جنيه، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 167 ألف و 805 جنيه.

وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57237 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ويسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.