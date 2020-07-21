شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الأردن يشترى 60 ألف طنا من القمح فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن المشتري الحكومي للحبوب في الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ اختيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الثلاثاء. تم شراء الكمية بأكملها من شركة التجارة أستون بسعر 235.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن الذي سيكون في النصف الأول من أكتوبر. وشاركت شركة تجارية أخرى في المناقصة حيث عرضت نيبولن 243 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

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