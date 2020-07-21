شكرا لقرائتكم خبر عن " البنك الأوروبى" يستثمر في سندات لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لتنويع مصادر تمويلها من خلال استغلال سوق الاستثمار في الأسهم والديون باستثمار 1.5 مليار جنيه مصري (86.5 مليون يورو) في أحدث إصدار للسندات قيمته 10 مليارات جنيه مصري من قبل شركة التعمير، وهي شركة توريق منشأة بغرض خاص.

وأوضح بيان للبنك ، اليوم الثلاثاء أن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيصل بذلك إلى 3 مليارات جنيه مصري (173 مليون يورو) في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيمته 20 مليار جنيه مصري.

وتساعد هذه الطريقة البديلة للتمويل على تطوير البنية التحتية الحضرية، ومواصلة تطوير مدن مستدامة جديدة على الأراضي الصحراوية بهدف نقل بعض سكان مصر بعيدًا عن الشريط الضيق من دلتا النيل، إذ سيساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

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وطورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 20 مدينة في مصر، وجذبت دعمًا قويًا من القطاع الخاص بما في ذلك شركات التطوير والمقاولات.

كما سيدعم اكتتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية في مصر، وسيتم إدراج الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وبوصفه أكبر إصدار في تاريخ سوق سندات رأس المال المحلية مع أطول فترة استحقاق متاحة، يسهم الإصدار في تعميق سوق رأس المال المحلي.

ويذكر البنك أن مصر تعد عضوا مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991 ، وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ ذلك التاريخ.