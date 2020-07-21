العراق يرفع صادرات النفط فى يوليو مواصلا الضخ فوق هدف أوبك+

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات شحن بحري ومصادر بالقطاع بأن صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت منذ بداية يوليو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر مصدر في أوبك ما زال يسجل أداء دون المطلوب بموجب تعهده في اتفاق لخفض الإمدادات تقوده أوبك.

وبلغ متوسط صادرات العراق من جنوب البلاد في أول 20 يوما من يوليو 2.70 مليون برميل يوميا، بحسب متوسط الأرقام من رفينيتيف أيكون ومصدرين بالقطاع، وذلك دون تغيير عن الأرقام الرسمية لشهر يونيو للصادرات من جنوب العراق.

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وتشير بيانات يوليو إلى أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته ويصدر بما يفوق كثيرا ما يشير إليه برنامج تحميل لشهر يونيو.

وأبلغ العراق أوبك+ بأنه سيعوض إنتاجه الزائد في مايو ويونيو عبر القيام بخفض أكبر في شهور لاحقة.