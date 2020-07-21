شكرا لقرائتكم خبر عن سمير نعمان: تخفيض سعر الغاز لـ2.5 دولار والمساندة التصديرية أهم مطالب مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن أعضاء مجلس إدارة المجلس سيتقدموا ب 9 مقترحات ومطالب إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال اجتماعهم معها بعد قليل عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة أهم المشاكل التى تواجة قطاع مواد البناء وتنشيط الصادرات ومن أبرز المطالب التى سيتم طرحها هى تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية والذى يعانى منه الصناعة المحلية بشكل كبير بسبب ارتفاع سعره إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومراجعة أسعار الطاقة للصناعة كل 3 أشهر .

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لليوم السابع، أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى امتصاص جزء كبير من الخسائر بسبب تكاليف الطاقة بالاضافة إلى تحسين وضع الشركات وعودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهو ما ينعكس على مضاعفة الصادرات ومنافسة السلع والمنتجات المصرية مثيلتها فى الاسواق الخارجية والذى يعود بالنفع على توفير العملة الأجنبية لخزينة الدولة والذى يعتبر ضمن برنامج الاصلاح الذى تسعى إليه الحكومة .

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وتابع عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه سيتم مناقشة رسم الوارد على الصلب المسطح ومناقشة تكاليف التخليص الجمركي على السلع المصدرة، بالاضافة إلى موقف سداد المستحقات القديمة من برنامج رد الاعباء المساندة التصديرية للشركات التى لها مستحقات قديمة، والمطالبة بإنهاء مستحقات الشركات قبل تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء خاصة وأن الشركات تم محاسبتها ضريبيا وفقا لبنود برامج المساندة القديمة، لافتا إلى أن الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها منذ شهرين وهناك أجزاء متبقية لم يتم سدادها .

وأشار نعمان إلى أن الشركات أرسلت مطالبها عبر مذكرة الكترونية إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والتى قامت بإرسالها للشركات التى لديها مشاكل تعوق عملية التصنيع، للعمل على دراستها وحلها ، خاصة وأن الوزيرة عضو بلجنة تسعير الطاقة التى يرأسها مجلس الوزراء، و كانت أبرز مطالب الصناع فيها هى تخفيض الغاز إلى 2.5 دولار وبحد أقصى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، وذلك تماشيا مع الانخفاضات العالمية للطاقة وقدرة الصناعة المحلية على منافسة مثيلتها من السلع الأخرى .