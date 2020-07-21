شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة ستصرف بقية 200 مليون دولار لهيئة السلع التموينية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم الثلاثاء، إنها ستصرف ما تبقى من شريحة بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشتريات في الأسابيع الأخيرة لمشتري الحبوب الحكومي المصري من القمح. وقالت جهة الإقراض إنها ستمد الهيئة العامة للسلع التموينية بأموال إضافية خلال الشهور المقبلة. ومن حين لآخر، يتيح التمويل من المؤسسة للهيئة سداد قيمة مشترياتها عند الاطلاع بدلا من استخدام خطابات ائتمان تضمن السداد في غضون 180 يوما.

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