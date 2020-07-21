شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.54% رابحاً 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7417.26 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.14% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2088.54 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 3.27 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحاً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4256.664 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت وحيدة.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2088.54 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 3.27 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.33 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 205.2 مليون سهم محققة ما قيمته 245.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3918 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.20%. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2088.54 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 3.27 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.33 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 205.2 مليون سهم محققة ما قيمته 245.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3918 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وقفز 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.91%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.16%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.32%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.8 مليون ورقة بقيمة 61.2 مليون درهم.

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4256.664 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 601.390 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 64.8 مليون سهم، بقيمة 103.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1693 صفقة. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 18.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4256.664 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 601.390 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 64.8 مليون سهم، بقيمة 103.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1693 صفقة. وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%. وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 14.12%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.88%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.51%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.39%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 2%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 37 مليون درهم.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 9.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.90 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 403.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 39.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.28%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%. بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 9.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1302.90 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 403.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 39.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.28%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%.

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بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.51% رابحاً 17.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3476.950 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 385 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 16 سهماً على رأسها سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 4.62%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 4%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.27%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.25%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 1.82%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.69%.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحاً 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7417.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.67% رابحاً 588.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 328 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحاً 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7417.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.67% رابحاً 588.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 328 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والاستثمار والتمويل بنسبة 2.38%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.83%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.12%.

وقفز 164 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 9.98%، ثم سهم "العمران" بنسبة 9.95%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.87%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 1.81%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 1.78%، ثم سهم "إم آي اس" بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 669.5 مليون ريال سعودي.