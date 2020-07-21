شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 19 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحاً 39.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7417.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.67% رابحاً 588.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8257.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 328 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والاستثمار والتمويل بنسبة 2.38%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.83%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.12%.

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وقفز 164 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 9.98%، ثم سهم "العمران" بنسبة 9.95%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9.87%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 1.81%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 1.78%، ثم سهم "إم آي اس" بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 669.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل تقدمت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، باستئناف ضد الحكم المستلم بتاريخ 27 يناير 2019، والمتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات