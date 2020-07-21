شكرا لقرائتكم خبر عن روسنفت تقلص إنتاج النفط من وحدة سخالينمورنفتجاز بموجب اتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة روسنفت النفطية الروسية اليوم الثلاثاء، إنها ستقلص إنتاج النفط من وحدة آر.إن- سخالينمورنفتجاز التابعة لها بموجب تخفيضات إنتاج أوبك+.

كما أعلنت الشركة أنها تدرس احتمال تشييد خط أنابيب بديل لنقل منتجات من الوحدة. Advertisements

وكان قد قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إنه لا يتوقع تغيرا لأسعار النفط العالمية بعد تخفيف لقيود مجموعة أوبك+ على إنتاج النفط.

ونقلت إنترفاكس عن نوفاك القول إن أسعار النفط فى نطاق بين 40 و43 دولارا للبرميل شبه متوازنة.