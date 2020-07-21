شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليار دولار صادرات منطقة التجارة الحرة العربية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية تطور التجارة بين الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية عام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات التجمع نحو 10 مليار و79 مليون دولار عام 2019، مقابل 9 مليار و517 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وتناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عامي 2019،2018 حيث مثلت 21.1%، 20.4% على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات البينية للتجمع.

وبلغ إجمالي قيمة واردات التجمع 11 مليار و346.5 مليون دولار عام 2019، مقابل 13 مليار دولار عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 12.7%، جاءت السعودية في المرتبة الأولى عامي 2019،2018 حيث مثلت 43.6%،45.3% على التوالي من إجمالي قيمة الواردات البينية للتجمع.

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وبالنسبة للمجموعات السلعية للصادرات فقد احتلت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ المرتبة الأولى عامي 2019،2018، حيث مثلت 24.9%، 24.7% على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات البينية للتجمع

أما المجموعة السلعية للواردات فقد احتلت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولى عامي 2019،2018 حيث مثلت 63.7%، 60.8% على التوالي من إجمالي قيمة الواردات البينية للتجمع.

وتضم منطقة التجارة الحرة العربية تضم 21 دولة بالإضافة إلى مصر، وهم "الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، المغرب، الجزائر، الصومال، اليمن، موريتانيا، جيبوتى، جزر القمر".