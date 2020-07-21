شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-7-2020 .. ويسجل 18.18 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 21-7-2020، أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.18 جنيه للشراء، و18.37جنيه للبيع مقابل 18.15 للشراء، و18.36 جنيه للبيع، في حين شهد تباين بسعره فى البنك المركزى المصرى 18.18جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع مقابل 18.18 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.



مسجلاً الأسعار التالية فى بعض البنوك: مسجلاً الأسعار التالية فى بعض البنوك: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.18 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.18 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.18 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.12 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.12 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.18 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.18 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.18 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.16 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.16 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3% قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1% من 22.4%.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.