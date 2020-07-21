شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أنه بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق26 يوليو 2020.

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