ألمانيا: اتفاق قمة الاتحاد الأوروبى يعزز فرص التعافى الاقتصادى بالنصف الثانى من العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن احتمال حدوث تعاف اقتصادي تدريجي في النصف الثاني من 2020 تنامى بفضل اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الصفقة نبأ طيب للملايين في ألمانيا وأوروبا، مضيفا: "فرصة أن نشهد تعافيا حذرا وبطيئا في النصف الثاني من العام بداية من نهاية أكتوبر زادت بشكل كبير".

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وتوقع تعافيا مستداما في 2021 و2022، مضيفا أنه ينتظر أن تعاود جميع الدول الأوروبية النمو في 2021.

يأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.85 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو للأعوام 2021-2027 في مساعدة القارة على اجتياز أشد ركود منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف اقتصادات كاملة.