شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.49 دولار للبرميل لبرنت و40.62 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ، 43.49 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 21 سنتا أو 0.5%، بينما سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.62دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار11 سنتا .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ، بأن أسعار النفط جاءت مدعومة اليوم نتيجة النتائج المبشرة لوجود لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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ويتطلع المستثمرون أيضا إلى قمة الاتحاد الأوروبي حيث يظهر زعماء الاتحاد علامات أولية على حل وسط بشأن صندوق مقترح للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (858.3 مليار دولار) لإنعاش الاقتصادات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة ويقول محللون إن انتعاشا سريعا وقويا للطلب على الوقود قد يقلص فائض المعروض من الخام بخطى سريعة بالنظر إلى التخفيضات الإنتاجية التي تنفذها حاليا مجموعة أوبك+ وفقا لرويترز

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.