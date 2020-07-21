شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعي الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسراً 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4980.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 10.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5420.06 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 4114.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% خاسراً 13.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4097.49 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 103 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون دينار كويتي عبر 5371 صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة وربة للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.87%، يليه سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم شركة التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 5.32%، ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 5%.