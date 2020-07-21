الخميس المقبل.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يويلو 2020، هي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن الوزير أكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وقالت الصحيفة إن وزارة القوى العاملة أصدرت منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.