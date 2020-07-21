أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يويلو 2020، هي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن الوزير أكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وقالت الصحيفة إن وزارة القوى العاملة أصدرت منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس المقبل.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.