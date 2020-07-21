شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل اتفاق تاريخي لإنقاذ اقتصاد منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة بعد الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي عقب مفاوضات شاقة ،وإطلاق رسميا صندوق الإنعاش الاقتصادي فى منطقة اليورو ، لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:07 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ 5 آذار/مارس عند 380.26 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، عقب بيانات مشجعة عن بضعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.5% ، بفضل خطة التحفيز المالي فى أوروبا.

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بعد قمة عسيرة ومفاوضات شاقة استمرت لنحو خمسة أيام ، أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا "تاريخيا" بشأن إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحيته وصف رئيس المجلس الأوروبي "شار ميشيل" إن الاتفاق الذي جري التوصل إليه فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بأنه لحظة محورية لأوروبا ،وأن الاتفاق جاء بعد مفاوضات شاقة فى أوقات صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأوروبيين.

وتبلغ قيمة الصندوق نحو 750 مليار يورو ، سوف تعكف المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي " على جمعها من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.9% ،لتسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.5%.