شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة فوق 20$ للأوقية للمرة الأولى فى 4 سنوات بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 20$ للأوقية للمرة الأولى فى أربع سنوات ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، بالإضافة إلى هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 3.3% إلى مستوي 20.57$ الأعلى منذ آب/أغسطس 2016 ، من مستوي الافتتاح عند 19.90$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 19.84 $.

حقق معدن الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل الطلب النشط من مستثمري التجزئة ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي.

Advertisements

تمكنت أسعار الفضة يوم الثلاثاء من اختراق الحاجز النفسي عند 20$ للأوقية، بفضل انتباه مستثمري التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال نحو تسع سنوات.

ويدعم أسعار الفضة أيضا ، هبوط مستويات الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يجعل أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لمستهلكي المعادن والسلع.