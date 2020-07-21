شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد خلال 9 سنوات بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد خلال تسع سنوات ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى توقعات التضخم بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,827.41$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2011 ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,817.68$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,815.74$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،والطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوي فى أربعة أشهر عند 95.62 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة عقب اتفاق زعماء أوروبا على صندوق الإنعاش الاقتصادي ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

ويدعم ارتفاع أسعار الذهب أيضا توقعات التضخم ، بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم ، لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا ،وكان أخر ما يتعلق بهذا التحفيز ، الموافقة رسميا على صندوق إنقاذ اقتصادي فى أوروبا بنحو 750 مليار يورو.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 4.97 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,211.86 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.