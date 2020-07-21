شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر استنادا على الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، استنادا على الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.0% إلى مستوي 42.00$ الأعلى منذ 6 آّذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 40.77$، وسجل أدنى مستوي عند 40.77$ ، وصعد خام برنت بنسبة 3.1% إلى مستوي 44.48$ للبرميل الأعلى منذ 9 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 43.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.14$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.

تسيطر على معظم أسواق المال العالمية فى الوقت الحالي معنويات قوية ، استنادا على التطورات المشجعة بشأن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، فى الجهود الضخمة المبذولة من منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد علاج لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم فى نحو قرن.

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أظهرت تجارب جامعة أكسفورد البريطانية الخاصة بتطوير لقاح لمكافحة كوفيد 19 أن اللقاح آمن وأنه تمكن من تنشيط جهاز المناعة ،وأن التجارب التي أجريت على 1077 شخصا أدت إلى توليد أجسام مضادة وخلايا من نوع "تي" تستطيع مكافحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إن نتائج لقاح جامعة أكسفورد جيدة جدا ، وإنه متفائل وواثق بنسبة 100% من أننا سنحصل على اللقاح المنتظر هذا العام.

ومن ناحيتها هنأت منظمة الصحة العالمية جامعة أكسفورد البريطانية على النتائج الناجحة للقاح الذي طورته ضد فيروس كورونا ،وأشارت المنظمة إلى أن ألف شخص ما بين 18 إلى 50 سنة من العمر تلقوا للقاح وكانت الاستجابة إيجابية ولم يعانون من أي صعوبات أو حتى الصداع ،وأن اللقاح سينتقل الآن إلى المرحلة الثالثة "الأخيرة" من التجارب الأوسع.

فى الصين ،أعيد افتتاح بعض دور السينما هذا الأسبوع بعد إغلاق دام ستة أشهر ، الأمر الذي يبعث عن المزيد من الآمل فى حدوث انتعاش من الوباء فى ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.