شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت يستحوذ على عقار لوجستي بالرياض مُقابل 140 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن توقيع صندوق دراية ريت اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على مجمع لوجستي متعدد الاستخدام في الرياض مقابل مبلغ إجمالي وقدره 140 مليون ريال.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار هي 30 يوماً من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تأجير العقار على المالك الحالي للعقار بصفته الشخصية لمدة 15 سنة ملزمة بعقد إيجار سنوي صافي وقدره 11.2 مليون ريال للسنوات الخمس الأولى على أن يزيد الإيجار السنوي الصافي إلى 11.9 مليون ريال من السنة السادسة إلى آخر مدة العقد.

كما سيزود المستأجر بصفته الشخصية سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد، علماً بأن المستأجر الرئيسي سيتحمل تكاليف الصيانة والمصاريف التشغيلية.

وبحسب البيان، يقع العقار في حي السلي في مدينة الرياض بالقرب من الطريق الدائري الجنوبي. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي متعدد الاستخدام مكون من 193 وحدة منها 164 مستودع لغرض التخزين و 29 وحدة عبارة عن مستودعات للعرض ومكاتب.

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هذا ويُقام العقار مقام على أرض مساحتها الإجمالية حوالي 198 ألف متر مربع وتبلغ المساحة المبنية حوالي 120 ألف متر مربع.

وبهذا الاستحواذ فإن متوسط الفترة التأجيرية لعقارات صندوق دراية ريت سيرتفع من 5 سنوات إلى حوالي 6 سنوات، كما أن نسبة المستودعات والخدمات اللوجتسية في صندوق دراية ريت سترتفع من 32% إلى 38% من إجمالي أصول الصندوق، وهذا يتماشى مع خطة مدير الصندوق في التوسع في تنويع الأصول المملوكة والتوسع في المستودعات والخدمات اللوجتسية مع الانتقال التدريجي من التسوق التقليدي إلى التسوق الالكتروني والحاجة لتعزيز الخدمات اللوجتسية والتي برزت أهميتها خلال جائحة كورونا.

ونوه الصندوق إلى أن هذه الصفقة سيتم تمويلها من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، متوقعاً أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من 2020 وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

ويتوقع الصندوق استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9.675 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، فيما قام بتوزيع أرباح بقيمة 20.060 مليون ريال عن الربع الاول من العام 2020.