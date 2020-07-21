شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدريس تتراجع 17% بالربع الثاني 2020 انخفاض المبيعات بقطاعي بترول وناقل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 16.76% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 33 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق، وبنسبة تراجع بلغت 77.57%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات في الربع الثاني بسبب الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

بالإضافة إلى انخفاض أسعار المحرروقات، وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، زيادة المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة، بالرغم من زيادة الإيرادات الأخري وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف المالية.

وتراجعت الإيرادات إلى 719 مليون ريال خلال الربع الثاني 2020 مُقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وعلى مستوى الستة أشهر الأولى من العام حققت الشركة أرباحاً بلغت 44.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 47.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 5.3%.

وكانت الدريس قد حققت صافي أرباح بلغ 30.3 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 29.9 مليون ريال في الربع الأول 2019.

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كذلك كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 291.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 66.9 مليون ريال في العام 2018.

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