شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سمو العقارية ترتفع 19% في ستة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة سمو العقارية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.7% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 36.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 30.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 49.9 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 67.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 25 مليون ريال، موزعة على عدد 25 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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