شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالوصول إلى مستوى 0.7064، وننتظر مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التحرك نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 0.7200، حيث يستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6905 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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