شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي ليتجاوز مستوى 43.38 ويتحرك فوق حاجز 44.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 45.50 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 42.80 مهم لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد