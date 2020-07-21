شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليتخطى مستوى 41.40 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 43.05 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 40.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد