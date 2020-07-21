شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة اندفاعاً صاعداً جديداً لينجح بتحقيق هدفنا المشار له صباحاً عند 20.05 ويتجه نحو الهدف الممتد عند 20.77، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 19.55 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 20.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد